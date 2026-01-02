Unter Lees Vorgänger Yoon Suk-yeol gab es zwischen China und ‌Südkorea Spannungen wegen dessen engerer Anlehnung an ⁠Washington und Tokio sowie seiner Kritik ‌am Umgang Chinas mit Taiwan. China ist Südkoreas grösster Handelspartner. Die Regierung Lees hatte ‍erklärt, sie werde die Verbindungen mit China «wiederherstellen». Im Dezember hatte der südkoreanische Regierungschef erklärt, er werde in dem ​diplomatischen Streit zwischen China und Japan keine Seite ergreifen.