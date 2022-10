China hat sich einer Studie zufolge vom Wachstumsmotor zum Risikofaktor für die Weltwirtschaft und die politische Stabilität gewandelt. Zum ersten Mal seit dem Beginn der Reformära 1978 werde die ökonomische Entwicklungsdynamik konsequent den Erfordernissen einer Machtkonsolidierung der Kommunistischen Partei untergeordnet, heisst es in der am Donnerstag veröffentlichten Analyse vom Institute of East Asian Studies an der Universität Duisburg-Essen mit der Berenberg Bank. Die Tage des anhaltend starken Wachstums seien vorbei, heisst es in dem Papier, das mit Blick auf den am Sonntag beginnenden 20. Parteitag veröffentlicht wurde.