China hat den Aufruf von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth an die Verbündeten im Indo-Pazifik zu mehr Ausgaben für die eigene Verteidigung kritisiert. Die Äusserungen seien «verunglimpfend», «bedauerlich» und «darauf ausgerichtet, Spaltung zu säen», teilte das chinesische Aussenministerium mit. «Hegseth ignorierte absichtlich den Aufruf der Länder in der Region zu Frieden und Entwicklung und warb stattdessen mit der Mentalität des Kalten Krieges für eine Blockkonfrontation, verunglimpfte China mit diffamierenden Behauptungen und nannte China fälschlicherweise eine «Bedrohung», schrieb das Ministerium auf seiner Website. «Die Vereinigten Staaten haben Offensivwaffen im Südchinesischen Meer stationiert und schüren weiterhin die Spannungen im asiatisch-pazifischen Raum, die die Region in ein Pulverfass verwandeln», hiess es in der Erklärung der Behörde.