«Die USA spielen die Taiwan-Karte, um die Spannungen in der Taiwan-Strasse zu erhöhen», sagte Zhu Fenglian, Sprecherin des chinesischen Taiwan-Büros, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Die Entscheidung untergrabe die Interessen taiwanischer Unternehmen. Die Äusserungen sind die erste offizielle Reaktion Chinas auf die am Sonntag von der Nachrichtenagentur Reuters berichtete US-Anordnung. Der weltgrösste Auftragsfertiger von Chips habe daraufhin die Lieferungen am Montag eingestellt, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Die betroffenen Chips werden häufig in Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) eingesetzt.