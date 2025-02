Am Donnerstag hatte der US-Präsident angekündigt, dass die von ihm angedrohten und dann zunächst ausgesetzten Strafzölle von 25 Prozent auf Einfuhren aus Mexiko und Kanada ab Dienstag in Kraft treten sollen. Zugleich sollen die erst am 4. Februar verhängten Strafzölle auf Einfuhren aus China auf 20 Prozent verdoppelt werden. Er begründet die Zölle damit, dass über die beiden Nachbarländer Kanada und Mexiko zu viele Drogen in die USA geschmuggelt würden, unter anderem Fentanyl mit Substanzen aus China. Mexiko lieferte wenig später überraschend 29 inhaftierte Drogenbandenmitglieder an die USA aus. Darunter befinden sich einige berüchtigte Drogenbosse wie der 72-jährige Rafael Caro Quintero, der Gründer des Guadalajara-Kartells, das einst zu den mächtigsten Drogenbanden Lateinamerikas gehörte, und Antonio Oseguera Cervantes, Bruder von Mexikos meistgesuchtem Drogenboss Nemesio Oseguera Cervantes, der das Jalisco New Generation Kartell anführt.