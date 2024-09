Staatskredite für Aktienkäufe

Damit es auch an der Börse wieder aufwärtsgeht, pumpt die Regierung Milliarden in den Aktienmarkt. Sie unterstützt Firmen darin, eigene Aktien zurückzukaufen. Auch Versicherungen, Broker und Wertschriftenhäuser werden mit günstigen Krediten zu Investitionen in den lokalen Aktienmarkt animiert.