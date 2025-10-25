Berlin reagiert

Berlin erkennt das Problem zunehmend, doch Regierung und Wirtschaft scheinen teilweise aneinander vorbeizusprechen. So verschickte das Wirtschaftsministerium Fragebögen an Unternehmen, um einerseits besser zu verstehen, welche Informationen China sammelt, und andererseits vergleichbare Daten von den Firmen zu erhalten. Laut Insidern sind diese jedoch unbeantwortet geblieben. Anschliessend wurden Unternehmensvertreter ins Ministerium eingeladen, um das Thema zu besprechen — auch dies habe nur wenig Informationen gebracht.