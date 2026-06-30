In der vergangenen Woche wurde der chinesische MSCI-Index relativ zum MSCI-Weltindex auf dem niedrigsten Stand seit den unmittelbaren Folgen der Anschläge vom 11. September 2001 gehandelt – damals waren die US-Märkte vier Tage geschlossen. Die beiden grössten Positionen – die Tech-Konzerne Tencent und Alibaba – sind um mehr als 29 Prozent gefallen und haben gemeinsam 337 Milliarden US-Dollar an Börsenwert vernichtet. Auch der Hang-Seng-Index erreichte zuletzt seinen tiefsten Stand im Verhältnis zum MSCI All-Country World Index seit 1990 – damals war Chinas Wirtschaft nur ein Bruchteil ihrer heutigen Grösse.