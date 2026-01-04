Ist Taiwan bereits ein unabhängiger Staat?

Taiwan geniesst eine De-facto-Unabhängigkeit, auch wenn diese von den meisten Ländern nicht formell anerkannt wird. Die Bevölkerung wählt ihre eigene Führung. Die Regierung kontrolliert ein definiertes Territorium mit eigenem ​Militär, Pass und Währung. Sie argumentiert, die Republik China sei ein souveräner Staat. Peking habe kein Recht, für sie zu sprechen oder sie zu vertreten, da die Volksrepublik China nie über Taiwan geherrscht habe und keinen Einfluss auf die Wahl der dortigen Führung nehme.