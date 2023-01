Die Importe in die Volksrepublik seien im Dezember sogar um 4,8 Prozent gewachsen, geht aus dem am Freitag veröffentlichten Indikator des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) hervor. Die Exporte dürften zwar um 2,4 Prozent gefallen sein, doch liege das Minus innerhalb der normalen Schwankung. "Insgesamt stabilisiert sich der globale Handel, was angesichts immer noch bestehender Rezessionsängste ein gutes Zeichen ist", sagte IfW-Handelsexperte Vincent Stamer. "Chinas Wirtschaft könnte in den kommenden Monaten durch die Aufhebung der Null-Covid-Politik einen positiven Impuls erhalten." Peking hat die strenge Null-Covid-Politik beendet. Experten zufolge droht eine Coronawelle mit Hunderten Millionen Infizierten - und Millionen Toten.