«China ‌und Europa haben lange Tradition in Kulturen und Zivilisationen», betonte er. Beide seien Partner, nicht Rivalen in einer multilateralen Welt. Man ​sei «Partner ​auf dieser Reise zu einer ⁠multipolaren Welt», sagte der Aussenminister. «Wir ​sind keine Rivalen», sagte er ⁠angesichts der europäischen Position, die das Land zwar als ‌Partner, aber eben auch als systemischen Rivalen einstuft. China wolle verhindern, dass die Welt in eine weitere ‌Teilung hineinrutsche, sagte Wang Yi zu der ​Konkurrenz zwischen den USA und seinem Land.