Insgesamt wurden ‌nur noch ⁠950'000 Fahrzeuge an die Händler übergeben, das ⁠ist ein Drittel weniger als im Vorjahr, wie aus Daten ‌des chinesischen Herstellerverbandes CAAM vom Mittwoch ‌hervorgeht. Eine Rolle spielte dabei, ​dass das chinesische Neujahrsfest in den Monat fiel und deswegen die Zahl der Arbeitstage unter dem Vorjahresniveau lag. Dazu kommt das Auslaufen von Steuervergünstigungen und ‌Subventionen für Elektroautos. Seit Jahresauftakt gingen die Verkäufe um gut ein Viertel zurück.