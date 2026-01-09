Chinas Automarkt hat 2025 spürbar an Schwung verloren. Im Dezember wurden nur noch 2,28 Millionen Neuwagen verkauft, ‌das ‌sind 14,5 Prozent weniger als im Vorjahr, wie aus Daten des chinesischen Branchenverbandes CPCA vom Freitag hervorgeht. Das Minus fiel damit noch stärker aus ​als im November und war so gross ‌wie seit Februar 2024 ‌nicht mehr. Eine wichtige Rolle spielte dabei, dass in vielen Regionen aus Geldmangel die Förderung von Neuwagenkäufen gekappt oder ganz gestrichen wurde. Für das Gesamtjahr meldete der CPCA zwar noch ein Absatzwachstum von ⁠3,9 Prozent, das ist aber das geringste Wachstum seit drei Jahren.