Damit wurden rund eine Billion Yuan (umgerechnet rund 128 Milliarden Euro) an Liquidität für das Finanzsystem freigesetzt. Die Wirtschaftslenker in Peking haben angekündigt, die Konjunktur weiter zu stützen. Die Zentralbank will mit einer flexiblen Linie die Inlandsnachfrage ankurbeln und gleichzeitig die Preisstabilität wahren.