«Die dominante Stellung Chinas im Aussenhandel mit Deutschland bröckelt», schreibt die bundeseigene deutsche Aussenhandelsgesellschaft Germany Trade and Invest (GTAI) in einer am Samstag veröffentlichten Studie. Sowohl die Aus- als auch die Einfuhren verzeichneten demnach im vergangenen Jahr ein deutliches Minus.