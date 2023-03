Die Regulierungsbehörden in Peking hätten Bedenken wegen des grossen Umfangs des Angebots geäussert, sagten drei mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Contemporary Amperex Technology Co (CATL) hat Insidern zufolge vor, mit der Ausgabe von Global Depository Receipts (GDR) an der SIX mindestens fünf Milliarden Dollar einzusammeln. Das Listing hätte demzufolge bereits im Mai über die Bühne gehen können. GDR sind Hinterlegungsscheine, die das Eigentum an einer ausländischen Aktie verbriefen.