Bei bestimmten Aktien habe es wegen Umstellungen in Benchmark-Indizes verstärkte Leerverkäufe gegeben. Insgesamt seien diese Aktivitäten jedoch zurückgegangen, hiess es. Die CSRC hatte am 6. Februar bereits Beschränkungen für die Geschäfte erlassen, bei denen auf fallende Kurse gewettet wird. Der Shanghai Composite Index verzeichnete zuletzt fünf Wochen in Folge Verluste.