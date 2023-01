Experten: Auch Gleichstellungs-Defizite ein Faktor

Experten machen allerdings auch Probleme in der Gesellschaft als Grund aus. Im August verwies der Demograf Peter McDonald von der University of Melbourne insbesondere auf Defizite bei der Gleichstellung von Mann und Frau. Hier liegt China nach Angaben des World Economic Forum auf Platz 102 von 146 Ländern. "Der Hauptgrund, warum Frauen keine Kinder haben wollen, liegt nicht bei ihnen selbst", hiess es in einer von vielen Reaktionen in den chinesischen sozialen Medien nach der Veröffentlichung der neuen Daten. "Sondern im Versagen der Gesellschaft und der Männer, die keine Verantwortung für die Kindererziehung übernehmen wollen."