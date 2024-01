Die Konjunkturindikatoren für Dezember, die zusammen mit den BIP-Daten veröffentlicht wurden, zeigten, dass sich das Wachstum der Fabrikproduktion so stark beschleunigte wie seit Februar 2022 nicht mehr, während die Einzelhandelsumsätze so langsam wuchsen wie zuletzt im September. Das Investitionswachstum blieb gedämpft. Die anhaltende Schwäche des Immobiliensektors - einst eine der wichtigsten Triebfedern der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt - bremst weiterhin die gesamtwirtschaftliche Erholung. Die Preise für neue Eigenheime in China fielen im Dezember so schnell wie seit Februar 2015 nicht mehr und sanken damit den sechsten Monat in Folge, wie die NBS-Daten zeigten.