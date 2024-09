Bereits vergangene Woche waren sie um gut zwölf und mehr als 15 Prozent gestiegen, nachdem die chinesische Zentralbank das umfassendste Massnahmenpaket seit der Pandemie angekündigt hatte. Nun will sie dem kriselnden Immobiliensektor in der Volksrepublik weiter auf die Beine helfen. Wie weithin an den Finanzmärkten erwartet, wies die Notenbank alle Geschäftsbanken an, die Zinsen auf laufende Wohnungsbaudarlehen zu senken.