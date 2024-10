Am Samstag erklärte Finanzminister Lan Foan auf einer Pressekonferenz, dass China in diesem Jahr weitere «antizyklische Massnahmen» ergreifen werde, um die nachlassende Nachfrage und die wackelige Wirtschaftsaktivität wiederzubeleben. Details zum Umfang des geplanten Konjunkturpakets blieben jedoch aus. Der Verbraucherpreisindex (VPI) stieg im letzten Monat im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozent, nach einem Anstieg von 0,6 Prozent im August, wie am Sonntag Daten des Nationalen Statistikbüros (NBS) zeigten. Damit verfehlte der VPI die in einer Reuters-Umfrage unter Ökonomen prognostizierte Steigerung von 0,6 Prozent. Im Monatsvergleich blieb der VPI unverändert, gegenüber einem Gewinn von 0,4 Prozent im August.