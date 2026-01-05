Das Wachstum des Neugeschäfts erreichte den niedrigsten Stand seit sechs Monaten, während das Auslandsgeschäft nach einer Zunahme ⁠im Vormonat wieder schrumpfte. Die Umfrage führte dies vor allem auf geringere Touristenzahlen zurück. Die Geschäftsaussichten hellten sich jedoch auf, wobei der entsprechende ​Teilindex auf ein Neunmonatshoch stieg. «Der Sektor beendete das ‌Jahr 2025 mit einem Profil ‍von 'bescheidenem Wachstum, hohen Erwartungen'», sagte Yao Yu, der Gründer von RatingDog. Schrumpfende Beschäftigung ​und eine unbeständige Auslandsnachfrage blieben jedoch die wichtigsten Hemmnisse. Demnach bauten die Unternehmen den fünften Monat in Folge Personal ab.