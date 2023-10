Auch in der Industrie liess das Wachstum nach: Hier fiel der Einkaufsmanagerindex um 0,4 auf 50,6 Punkte. Ökonomen hatten einen leichten Anstieg erwartet. «Der wirtschaftliche Aufschwung muss aufgrund unzureichender Inlandsnachfrage, externer Unsicherheiten und Druck auf dem Arbeitsmarkt noch eine solide Basis finden», sagte Ökonom Zhe dazu. Rasche Besserung ist nicht in Sicht: Die Aussichten wurden so schlecht bewertet wie seit einem Jahr nicht mehr. Die Hersteller von Konsum-, Investitions- und Vorleistungsgütern bauten allesamt Personal ab.