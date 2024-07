Der Caixin/S&P Global Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor fiel von 54,0 im Mai auf 51,2 im Juni, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten hervorgeht. Trotz des Rückgangs blieb der Index den 18. Monat in Folge über der 50-Punkte-Marke, die Wachstum von Kontraktion trennt. Diese Daten stimmen mit dem offiziellen PMI überein, der am Sonntag veröffentlicht wurde und ebenfalls einen Rückgang der Aktivität im Dienstleistungssektor auf ein Fünfmonatstief zeigte.