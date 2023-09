Die Regierung in Peking hat in den vergangenen Monaten eine Reihe von Massnahmen ergriffen, um das nachlassende Wachstum wieder anzukurbeln. Analysten warnen jedoch davor, dass diese Massnahmen angesichts der sich verlangsamenden Erholung am Arbeitsmarkt und der unsicheren Einkommenserwartungen der privaten Haushalte kaum Wirkung zeigen werden.