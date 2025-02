Wie offizielle Daten am Mittwoch zeigten, beliefen sich die unverkauften neuen Wohnungen im Jahr 2024 auf 390,88 Millionen Quadratmeter, was einen Anstieg von 16,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Darüber hinaus sind die Baubeginne, gemessen an der Fläche, im vergangenen Jahr um 23,0 Prozent zurückgegangen.