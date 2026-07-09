Ökonomen gehen davon aus, ⁠dass die niedrige Gesamtinflation der chinesischen Zentralbank ​Spielraum für eine Lockerung ⁠ihrer Geldpolitik lässt. «Dieses Inflationsniveau dürfte die Zentralbank nicht von geldpolitischen Massnahmen ‌abhalten», sagte Lynn Song, Chefvolkswirtin für China bei der Bank ING. Die Regierung in Peking versucht zudem, den sogenannten «involutorischen» ‌Wettbewerb einzudämmen. Damit sind ruinöse Preiskämpfe gemeint, die in ​Branchen wie der Elektroauto- und Solarindustrie die Gewinnmargen der Unternehmen schmälern und deflationäre Tendenzen verstärken.