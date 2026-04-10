Die Konsumentenpreise stiegen unterdessen schwächer als erwartet. Der ​entsprechende Index (VPI) kletterte im März ​im Jahresvergleich um 1,0 Prozent, ​nachdem er im Februar noch um 1,3 Prozent angezogen war. ‌Experten hatten ein Plus von 1,2 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vormonat fielen die Konsumentenpreise um ​0,7 ​Prozent. Hier hatten ⁠Analysten einen Rückgang um 0,2 Prozent ​erwartet, nach einem ⁠Anstieg von 1,0 Prozent im Februar. Die ‌Preise für Nahrungsmittel stiegen im Jahresvergleich um 0,3 Prozent, während sich andere Waren ‌um 1,2 Prozent verteuerten.