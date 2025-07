Die Weltmarktpreise für hochreines Germanium haben sich mehr als verdoppelt, seit China im Juli 2023 Ausfuhrbeschränkungen verhängt hat. Die Antimon-Preise haben sich seit Mai vergangenen Jahres fast vervierfacht. Antimon wird etwa in Munition, Infrarotraketen, Atomwaffen und Nachtsichtgeräten sowie in Batterien und Photovoltaikanlagen verwendet. Germanium ist ein chemisches Element, das zuerst in Deutschland gefunden wurde - daher der Name. Das Element zählt zu den Halbleitern.