Welche Auswirkungen haben die Beschränkungen schon?

Die Beschränkungen haben zu ersten Produktionsausfällen in der europäischen Autoindustrie geführt. Autozulieferer hätten bereits Fertigungslinien stoppen müssen, erklärte etwa der europäische Zuliefererverband Clepa in dieser Woche. Betroffen seien viele Produkte, die in Elektro- und Verbrennerfahrzeugen zum Einsatz kämen. Auch in der Elektroindustrie werden die Vorräte knapp.