Die chinesischen Exporte und Importe sind im April ‌stärker ⁠als erwartet gestiegen. Die Ausfuhren legten ⁠in Dollar gerechnet im Jahresvergleich um ‌14,1 Prozent zu, wie die ‌Zollbehörde am ​Samstag in Peking mitteilte.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 7,9 Prozent gerechnet, ‌nach einem Anstieg von 2,5 Prozent im März. Auch die Importe übertrafen ​mit einem Zuwachs von 25,3 ​Prozent die Prognosen. Analysten hatten hier ein Wachstum von 15,2 ‌Prozent erwartet, nachdem die Einfuhren im Vormonat um 27,8 Prozent geklettert waren.

​Der Handelsbilanzüberschuss ​belief sich ⁠im April auf 84,8 ​Milliarden Dollar und ⁠lag damit ebenfalls über der ‌Schätzung von 83,3 Milliarden Dollar. 

(Reuters)