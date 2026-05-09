Die chinesischen Exporte und Importe sind im April stärker als erwartet gestiegen. Die Ausfuhren legten in Dollar gerechnet im Jahresvergleich um 14,1 Prozent zu, wie die Zollbehörde am Samstag in Peking mitteilte.
Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 7,9 Prozent gerechnet, nach einem Anstieg von 2,5 Prozent im März. Auch die Importe übertrafen mit einem Zuwachs von 25,3 Prozent die Prognosen. Analysten hatten hier ein Wachstum von 15,2 Prozent erwartet, nachdem die Einfuhren im Vormonat um 27,8 Prozent geklettert waren.
Der Handelsbilanzüberschuss belief sich im April auf 84,8 Milliarden Dollar und lag damit ebenfalls über der Schätzung von 83,3 Milliarden Dollar.
(Reuters)