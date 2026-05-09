Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 7,9 Prozent gerechnet, ‌nach einem Anstieg von 2,5 Prozent im März. Auch die Importe übertrafen ​mit einem Zuwachs von 25,3 ​Prozent die Prognosen. Analysten hatten hier ein Wachstum von 15,2 ‌Prozent erwartet, nachdem die Einfuhren im Vormonat um 27,8 Prozent geklettert waren.