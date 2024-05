Chinas Aussenhandel hat nach einem schwierigen Jahr 2023 im neuen Jahr Fahrt gewonnen. Die Nachfrage im Ausland dürfte der exportgetriebenen Wirtschaft helfen. Im Inland steht die Volksrepublik mit etwa 1,4 Milliarden Einwohnern allerdings weiter vor Problemen. Die Krise in der Immobilienbranche, die sonst das Wachstum kräftig antrieb, drückt weiter auf die Konjunktur. Ausserdem ist die Nachfrage in China verhältnismässig gering. Sanktionen der USA erschweren den Aussenhandel, und in der EU drohen Zölle auf chinesische E-Autos.