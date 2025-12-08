Die Importe stiegen dagegen nur um 1,9 Prozent und verfehlten damit die Erwartungen der Experten von 3,0 Prozent. Der Handelsüberschuss belief sich auf 111,68 Milliarden Dollar nach 90,07 Milliarden im Vormonat. Hintergrund der Erholung ist die Einigung zwischen den USA und China von Anfang November, einige Zölle zurückzunehmen. US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping hatten sich Ende Oktober in Südkorea getroffen.