Die Exporte wuchsen im November mit 6,7 Prozent im Vorjahresvergleich weniger stark als im Monat zuvor, wie am Dienstag aus Daten des Zolls hervorgeht. Im Oktober hatte es noch ein Plus von 12,7 Prozent gegeben. Ökonomen hatten mit einem Wachstum von 8,5 Prozent gerechnet. Auch bei den Importen war die Lage schlechter. Sie gingen im November um 3,7 Prozent zurück nach einem Minus von 2,3 Prozent im Oktober. Volkswirte hatten mit einem kleinen Plus von 0,3 Prozent gerechnet.