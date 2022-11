Im vergangenen Jahr hatte Ant bereits wegen Kartellverstössen eine Rekordstrafe von 2,51 Milliarden Dollar erhalten. Die Strafen sind Teil von Pekings umfassendem Vorgehen gegen die Technologiegiganten des Landes, das insgesamt Hunderte von Milliarden Dollar an Wert gekostet und Einnahmen und Gewinne reduziert hat. Aber vor dem Hintergrund der schwächelnden Wirtschaft in der Volksrepublik infolge von Corona-Lockdowns haben die chinesischen Behörden in den letzten Monaten ihren Ton in Bezug auf das Vorgehen gegen die Technologie gemildert.