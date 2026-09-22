China ist der weltweit grösste Goldkäufer. Die Nachfrage wird sowohl durch wirtschaftliche Unsicherheit als auch durch begrenztere Anlagealternativen als in anderen Ländern gestützt. Auch die verstärkten Goldkäufe der Zentralbank in den vergangenen Monaten haben die Stimmung unter Privatanlegern verbessert, sagte Wu. Die chinesische Zentralbank (PBOC) kaufte im August so viel Gold wie seit 2023 nicht mehr und setzte damit ihre Kaufserie seit fast zwei Jahren fort.