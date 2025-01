Den Zolldaten zufolge stiegen die chinesischen Lieferungen nach Russland im vergangenen Jahr um 5,0 Prozent. 2023 hatte es noch ein Plus von 53,9 Prozent gegeben. Die Einfuhren aus Russland stiegen nur noch um 1,0 Prozent, nach 18,6 Prozent 2023. In einem Austausch von Neujahrsgrüssen mit Putin sagte der chinesische Präsident Xi Jinping vor wenigen Tagen, dass sich die Volksrepublik und Russland immer «Hand in Hand» auf dem richtigen Weg bewegt hätten.