In Hangzhou, in der Nähe des Alibaba-Hauptsitzes, sind die Immobilienpreise nach Maklerangaben in einigen Vierteln gegenüber dem Preishoch vom Oktober 2021 um 25 Prozent bis 28 Prozent gesunken. In Lianyang, einem bei Expats und Finanzprofis in Schanghai beliebten Innenstadtviertel, seien die Wohnimmobilienpreise gegenüber den Rekordhochs Mitte 2021 um 15 Prozent bis 20 Prozent gesunken, hiess es.