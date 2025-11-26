Herausforderungen für Politik und Investoren

Die Probleme von Vanke verdeutlichen die grösseren Herausforderungen, vor denen chinesische Politiker stehen, während sie versuchen, einen durch Rekordzahl von Zahlungsausfällen belasteten Wohnungsmarkt zu beleben, ohne sich in Rettungsaktionen für einzelne Unternehmen zu verstricken. Das Land prüft laut Insiderberichten neue Massnahmen zur Belebung des Marktes, etwa die Subventionierung von Zinskosten für neue Hypotheken. Die Wirkungen von Lockerungsmassnahmen im September des letzten Jahres verblassten jedoch nach einer kurzen Erholung.