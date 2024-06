Ende Januar hatte ein Gericht in Hongkong die Liquidation von China Evergrande, dem am höchsten verschuldeten Immobilienunternehmen der Welt, angeordnet. Country Garden hat, gemessen an der Anzahl der Immobilienprojekte in China, fast die vierfache Grösse von China Evergrande, weist jedoch eine geringere Schuldenlast auf.