Wie Daten des National Bureau of Statistics (NBS) am Freitag zeigten, fielen die Immobilienverkäufe, gemessen an der Fläche, zwischen Januar und April um 20,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Rückgang von 19,4 Prozent zwischen Januar und März. Die Preise für neue Eigenheime fielen im April im Monatsvergleich um 0,6 Prozent und damit stärker als im März (0,3 Prozent).