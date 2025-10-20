Die Regierung hat in den vergangenen zwei Jahren wiederholt zugesagt, den Immobilienmarkt zu stabilisieren. Zahlreiche Massnahmen wie die Senkung von Hypothekenzinsen oder die Lockerung von Kaufbeschränkungen wurden auf den Weg gebracht. Analysten erwarten nun weitere Schritte. Experten erwarten, dass es mindestens ein Jahr dauern könnte, bis sich Preise und Investitionen erholen. Das Thema dürfte auch bei der Klausurtagung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei eine Rolle spielen. Das Gremium berät bis Donnerstag unter anderem über den 15. Fünfjahresplan des Landes für die Jahre 2026 bis 2030.