Die Daten stehen im Gegensatz zum offiziellen Einkaufsmanagerindex, demzufolge die Industrieaktivität ⁠stockte. Analysten zufolge dürften die Unterschiede in der Erhebungsmethode und bei den befragten Unternehmen zu den abweichenden Ergebnissen beigetragen haben. Der Umfrage ​von RatingDog zufolge stiegen die neuen Aufträge den achten ‌Monat in Folge. Die neuen Exportaufträge ‍legten nach einem Rückgang im Dezember wieder zu, was die Unternehmen auf ​eine stärkere Nachfrage insbesondere aus Südostasien zurückführten. Auf der Preisseite stiegen die durchschnittlichen Einkaufskosten auf den höchsten Stand seit September. Daraufhin erhöhten die ‌Hersteller ihre Abgabepreise zum ersten Mal ⁠seit November 2024.