«Chinas Wirtschaft steht von allen Seiten unter Druck», sagte Fred Neumann, Chefvolkswirt für Asien bei HSBC. «Der starke Auftrieb durch die Exporte, der das Wachstum in den letzten Quartalen gestützt hat, wird im nächsten Jahr kaum aufrechtzuerhalten sein, auch wenn die US-Importzölle nun niedriger ausfielen als befürchtet. Damit muss die Binnennachfrage die Lücke füllen, aber ohne nennenswerte weitere Konjunkturimpulse wird es schwierig sein, die jüngste Verlangsamung bei Investitionen und Konsum umzukehren», fügte er hinzu.