In Übereinstimmung mit dem offiziellen chinesischen Einkaufsmanagerindex belastete die nachlassende Aktivität in den Fabriken die fragile Erholung der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt inmitten einer sich verschärfenden Immobilienkrise und einer schwächelnden Nachfrage. Sowohl die Produktion als auch die Auftragseingänge gingen laut PMI zu Beginn des vierten Quartals weiter zurück, da eine Zunahme der Corona-Cluster und strenge Eindämmungsmassnahmen eine deutliche Erholung verhinderten. "Das derzeitige nationale und internationale Umfeld ist nach wie vor kompliziert und schwierig, und die ungünstigen Faktoren, die die wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen, haben zugenommen", sagte Wang Zhe, Ökonom bei der Caixin Insight Group, in einer Erklärung zu den PMI-Daten. "Insbesondere die Ausbreitung des Coronavirus in vielen Regionen schränkt sowohl das Angebot als auch die Nachfrage erheblich ein".