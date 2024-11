Gegenwind droht allerdings durch den Wahlsieg von Donald Trump in den USA. Er kündigte Anfang der Woche an, zu einer seiner ersten Amtshandlungen im Januar gehörten Zollerhöhungen für Importe aus Kanada, Mexiko und China. Auf chinesische Waren will er zusätzlich zehn Prozent erheben. Was genau das für die Volksrepublik bedeuten könnte, blieb zunächst offen. Trump hatte bereits angekündigt, chinesische Produkte mit einem Zollsatz von mindestens 60 Prozent zu belegen. Unklar ist, ob die angekündigten zusätzlichen zehn Prozent damit im Zusammenhang stehen.