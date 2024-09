Der globale Caixin/S&P Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe stieg im August auf 50,4 von 49,8 im Vormonat und übertraf damit die von Reuters erhobene Prognose von 50,0, wie aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage des privaten Sektors hervorging. Neue Aufträge kurbelten die Produktion an und stützten die Beschäftigung. Vor allem Unternehmen aus dem Konsum- und Vorleistungsgütersektor führten das Wachstum an. Auch das Vertrauen in die Zukunftsaussichten verbesserte sich. Allerdings gingen die Auftragseingänge aus dem Ausland zum ersten Mal seit acht Monaten zurück, was Bedenken hinsichtlich der Exportaussichten aufkommen lässt.