Unter der Oberfläche der Erholung zeigen ​sich wachsende Divergenzen. Während die Exporte im vergangenen Monat ins Stocken gerieten und sich ‌sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Industrieproduktion abkühlten, liessen die Erzeugerpreise eine jahrelange Deflationsphase hinter sich. Analysten warnen jedoch, dass Unternehmen durch steigende ​Kosten bei ​gleichzeitig begrenzter Preissetzungsmacht in die ⁠Zange genommen werden könnten, da die Nachfrage ​fragil bleibt. Zusätzlicher Druck ⁠entsteht durch externe Risiken. Die Krise im Nahen Osten hat die ‌Unsicherheit über die weltweite Nachfrage und die Lieferketten erhöht. Dies droht die Margen der chinesischen Hersteller weiter zu ‌schmälern, die ohnehin schon mit schwachen Aufträgen und einer ​zurückhaltenden Ausgabenpolitik von Haushalten und Unternehmen konfrontiert sind.