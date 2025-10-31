Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel von 49,8 Punkten im September auf 49,0 Zähler und damit auf ein Sechsmonatstief, wie das nationale Statistikamt am Freitag mitteilte. Der Index blieb damit unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten und verfehlte die Prognose von Analysten, die mit 49,6 Zählern gerechnet hatten. Der Index für den Dienstleistungssektor stieg hingegen leicht von 50,0 auf 50,1 Punkte. Die anhaltende Flaute trifft die Hersteller, die sich seit der Corona-Pandemie und dem Handelskrieg mit den USA um eine nachhaltige Erholung bemühen.