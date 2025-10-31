Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel von 49,8 Punkten im September auf 49,0 Zähler und damit auf ein Sechsmonatstief, wie das nationale Statistikamt am Freitag mitteilte. Der Index blieb damit unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten und verfehlte die Prognose von Analysten, die mit 49,6 Zählern gerechnet hatten. Der Index für den Dienstleistungssektor stieg hingegen leicht von 50,0 auf 50,1 Punkte. Die anhaltende Flaute trifft die Hersteller, die sich seit der Corona-Pandemie und dem Handelskrieg mit den USA um eine nachhaltige Erholung bemühen.
Die regierende Kommunistische Partei hatte vergangene Woche zugesagt, den Binnenkonsum zu stärken. Analysten sind jedoch skeptisch, ob die Regierung in Peking neue Ideen hat oder auf ihr übliches Vorgehen zurückgreift, bei dem Ressourcen an grosse Staatsunternehmen gelenkt werden, während private Produzenten und Haushalte leer ausgehen. «Ich sehe eine Aushöhlung des Privatsektors und der Kleinunternehmen», sagte Dan Wang, China-Direktorin bei der Eurasia Group. «Es gibt eindeutig eine Flaute im Privatsektor (...), und die Deflation droht immer noch, dauerhaft zu werden.»
Das Wirtschaftswachstum in China hatte sich im dritten Quartal auf 4,8 Prozent verlangsamt. Damit ist die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt zwar auf Kurs, ihr Ziel von rund fünf Prozent in diesem Jahr zu erreichen, wirft aber Fragen über die Abhängigkeit von der externen Nachfrage auf.
(Reuters)