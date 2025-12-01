Bereits am Sonntag hatte der offizielle Einkaufsmanagerindex gezeigt, dass die Fabrikaktivität den achten Monat in Folge geschrumpft war. Die nachlassenden Neuaufträge aus dem Inland führten zu einem erneuten Stellenabbau und dem ersten Rückgang der Einkäufe seit Juni. Hersteller gaben an, dass höhere Metallpreise die Inputkosten in die Höhe trieben. Die Unternehmen zeigten sich für die kommenden zwölf Monate dennoch optimistisch. Investoren warten nun auf politische Signale von der Zentralen Wirtschaftskonferenz im Dezember.